Передвижная выставка картин открылась в краеведческом музее Красногвардейского района. Фото пресс-службы администрации района

В краеведческом музее Красногвардейского района открылась передвижная выставка картин «Крамской. Друзья. Ученики». Здесь представлены 34 факсимильные копии картин из фондов Острогожского историко-художественного музея имени Ивана Крамского.

Наряду с работами Ивана Крамского в выставочном зале можно познакомиться с произведениями Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Владимира Маковского, Ильи Репина и других известных мастеров живописи.

«У жителей и гостей нашего города появилась возможность соприкоснуться с искусством мастеров блистательной плеяды художников-передвижников, своеобразным символом русской живописи конца XIX века», – отметила младший научный сотрудник музея Ирина Оболонская.

Выставка продолжит свою работу до 20 декабря, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района.