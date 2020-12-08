Останки девяти красноармейцев, павших в Великую Отечественную, перезахоронены в Корочанском районе. Фото пресс-службы администрации Корочанского района

В Корочанском районе в селе Шляхово состоялся траурный митинг, посвященный перезахоронению останков девяти советских бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, удалось установить имя только одного солдата. Найденный жетон принадлежал рядовому Анисимову Михаилу Ивановичу (1910-1942), родственников которого разыскали поисковики.

В митинге приняли участие представители регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», члены патриотического поискового клуба «За Родину!» и военно-патриотического клуба «Солдатский подвиг» из города Губкин, представители органов местного самоуправления, первичной ветеранской организации.

Настоятель храма Иоанна Предтечи села Мелихово отец Григорий совершил панихиду по убиенным на поле брани. Останки погребены в братской могиле со всеми воинскими почестями.

Присутствующие возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания, сообщила пресс-служба администрации Корочанского района.