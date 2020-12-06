На следующей неделе в Белгородской области ожидается солнечная погода. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Следующая неделя в Белгородской области будет безоблачной, так что солнышко немного разгонит зимнюю депрессию. А если б еще выпал снег, было бы совсем здорово! Но осадков синоптики не прогнозируют. Зато температура воздуха будет неуклонно повышаться, начиная с 7 декабря. И вырастет с –4 градусов в понедельник до 0 в пятницу.

Но это днем. А ночью зима оторвется по полной: белгородцев ждут некомфортные –11 градусов в понедельник–вторник и –4 в пятницу. Любителям ночных прогулок лучше одеться потеплее. Небольшой ветер восточного направления завершает прогноз синоптиков.