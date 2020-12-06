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Из водоема в Богословке Белгородской области достали утопленника

Обстоятельства трагедии уточняются
Ирина ТАРАСОВА
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Из водоема в Богословке Белгородской области достали утопленника.

Из водоема в Богословке Белгородской области достали утопленника.

Фото: архив КП

Из водоема в селе Богословка Красненского района водолазы поисково-спасательной службы МЧС России по Белгородской области достали тело утонувшего мужчины. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области, пока неизвестно, что привело к такой трагедии.

Причина и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. А в региональном управлении МЧС напоминают, что выходить на лед в период его образования нельзя. Несмотря на серьезные морозы, первый лед пока тонкий и имеет рыхлую структуру.