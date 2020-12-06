Строительство четырех ФАПов закончится в этом году в Валуйском округе

Строительство 4 ФАПов закончится в этом году в Валуйском округе. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В Валуйском городском округе Белгородчины в этом году завершится строительство 4-х фельдшерско-акушерских пунктов. Эти медицинские учреждения будут введены в эксплуатацию в 2021 году, и жители сел Конопляновка, Селиваново, Карабаново, Старый Хутор округа получат прекрасную возможность посещать врача в уютном современном здании.

Работы выполнены на 75%. Сейчас здесь ведётся подключение инженерных наружных сетей и внутренняя отделка помещения, сообщила пресс-служба администрации Валуйского городского округа.