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Здоровье

Строительство четырех ФАПов закончится в этом году в Валуйском округе

Жители Конопляновки, Селиваново, Карабаново и Старого Хутора будут получать медпомощь на месте
Ирина ТАРАСОВА
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Строительство 4 ФАПов закончится в этом году в Валуйском округе. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

Строительство 4 ФАПов закончится в этом году в Валуйском округе. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В Валуйском городском округе Белгородчины в этом году завершится строительство 4-х фельдшерско-акушерских пунктов. Эти медицинские учреждения будут введены в эксплуатацию в 2021 году, и жители сел Конопляновка, Селиваново, Карабаново, Старый Хутор округа получат прекрасную возможность посещать врача в уютном современном здании.

Работы выполнены на 75%. Сейчас здесь ведётся подключение инженерных наружных сетей и внутренняя отделка помещения, сообщила пресс-служба администрации Валуйского городского округа.

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