Появились подробности о смерти еще 6 белгородцев, которые попали в статистику летальных случаев от короновируса 4 декабря. Фото: "КП" Архив

После патологоанатомических исследований выяснилось, что причиной смерти 6 пациентов явилось заражение коронавирусом. В департаменте здравоохранения региона уточнили, что эти данные касаются летальных случаев, которые были ранее, однако только сейчас по результатам патологоанатомического исследования эти смертельные случаи попали в официальную статистику. И что таким образом за прошедшие сутки в регионе не скончался ни один пациент.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся — житель Шебекинского городского округа 1964 года рождения, житель Яковлевского городского округа 1963 года рождения и жительница Белгородского района 1957 года рождения. Они проходили лечение в Белгородской городской больнице №.

Двое других умерших – житель Белгорода 1989 года рождения и жительница Шебекинского городского округа1967 года рождения, проходившие лечение областной детской клинической больнице. Еще одна пациентка — жительница Чернянского района 1946 года рождения, которая проходила лечение на базе Чернянской ЦРБ имени Гапотченко.