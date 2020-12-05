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14 губкинских семей получили дополнительные выплаты при рождении двойни

Общая сумма составила 2,1 миллиона рублей
Ирина ТАРАСОВА
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14 губкинских семей получили дополнительные выплаты при рождении двойни. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

14 губкинских семей получили дополнительные выплаты при рождении двойни. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В Губкинском городском округе единовременную выплату получили 14 губкинских семей, в которых родились двойни. Общая сумма выплаты составила 2,1 миллиона рублей. Такая помощь выплачивается в соответствии с постановлением правительства региона.

Управление социальной политики Губкинского городского округа сообщает, что постановление «О назначении единовременной выплаты и распоряжении единовременной выплатой на улучшение жилищных условий женщинам, родившим двойню или тройню» принято в рамках реализации регионального проекта «Большая Белгородская семья».