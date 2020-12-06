Еще один детский сад скоро откроется в Белгороде. Фото со страницы в соцсетях мэра Белгорода Юрия Галдуна

В Белгороде одним детским дошкольным учреждением скоро станет больше. В 11-м южном микрорайоне города подходит к концу строительство нового детского сада с развивающим центром. Здесь будет 8 групп, рассчитанных на прием 150 детей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте мэр Белгорода Юрий Галдун.

«Предусмотрены музыкальный зал, современный бассейн. Планируем открыть в начале 2021 года. Строительство идет в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», - отметил градоначальник.