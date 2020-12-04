В Белгороде за минувшие сутки зарегистрировано 80 случаев заболевания коронавирусом. Фото: "КП" Архив

Второй день статистические данные по числу умерших свидетельствуют, что число летальных исходов от заражения коронавирусом в Белгородской области пошло вверх. Так, за минувший день в регионе скончалось еще 6 человек, зараженные коронавирусом. Напомним, что вчера в горбольнице №2 умерли 6 тяжелых пациентов. Общее число умерших на сегодняшний день – 123 белгородца. При этом за минувшие сутки наибольшее число новых заражений COVID-19 зарегистрировано в Белгороде – 80 случаев.

Напомним, что общее число заражений коронавирусной инфекцией за минувшие сутки составило 179 случаев (с начала пандемии – 16 901). В Белгородском районе и Алексеевском городском округе за сутки COVID-19 выявлен у 13 жителей (всего с начала пандемии – 1745 и 778 соответственно), в Старооскольском городском округе – 11 (всего 2 407), в Покровском района и Яковлевском горокруге – по 10 новых заражений ( 566 и 783 случая с начала пандемии соответственно).

По сообщению областного штаба, на госпитализации находится 918 человек, 123 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.