Белгородские судебные приставы задержали губкинца, объявленного в розыск. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Губкинец, находящийся в розыске, осужденный, уклоняющийся от отбывания наказания, был задержан судебными приставами Прохоровского районного отделения УФССП России по Белгородской области. Осужден житель Губкина был за кражу и приговорен к лишению свободы на 3 месяца и 24 дня.

Но от отбывания наказания мужчина уклонялся, в связи с этим УФСИН России по Белгородской области объявил осужденного в розыск.

Во время исполнительных действий судебные приставы Прохоровского районного отделения УФССП России обнаружили и задержали разыскиваемого. После этого задержанный был передан сотрудникам УМВД России.