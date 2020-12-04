Благодаря белгородским приставам многомиллионная задолженность за товар списана со счета

Благодаря приставам многомилионная задолженность за товар списана со счета. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Белгородские судебные приставы взыскали с компании, предоставляющей услуги по электромонтажным работам, многомиллионную задолженность по договору поставки. Из-за нарушения условий договора поставки одна из компаний должна была выплатить поставщику более 2 миллионов 676 тысяч рублей.

В добровольном порядке компания долг не погасила. Исполнительный документ поступил на исполнение в Шебекинское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области.

Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, руководитель компании-должника не спешил выполнять его требования. В результате судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 187 тысяч рублей

Помимо этого было установлено, что у компании имеются транспортные средства, а также открытые расчетные счета. Судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении автомобилей должника и об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке.

После этого на счет компании поступила необходимая денежная сумма, которая была списана в счет погашения задолженности, в том числе исполнительского сбора. Денежные средства перечислены взыскателю.