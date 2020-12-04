Клиенты ВТБ получили возможность оплачивать ЖКХ по единой квитанции через ВТБ Онлайн

В интернет-банке эта операция находится в разделе «Оплата услуг».

Теперь клиенты ВТБ смогут мгновенно оплачивать услуги ЖКХ Белгорода и узнавать о своей задолженности прямо в мобильном приложении или интернет-банке.

Чтобы оплатить услуги ЖКХ в мобильном приложении ВТБ Онлайн, нужно зайти в раздел «Платежи» и выбрать операцию «ЖКХ Белгород». В интернет-банке эта операция находится в разделе «Оплата услуг». Найти операцию можно также в поиске по названию.

- Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли получать в ВТБ Онлайн не только качественные банковские продукты и сервисы, но и совершать регулярные операции, например, оплачивать услуги ЖКХ. Белгородская область — это большой регион, и для нас важно, чтобы его жители имели возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги в том формате, который им удобен. Поэтому мы добавили в наши дистанционные каналы возможность оплаты по единой квитанции, чтобы клиенты могли оплачивать счета, не посещая отделение банка, — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) Никита Чугунов.

Сейчас в ВТБ Онлайн более 8,5 миллионов активных пользователей. Наиболее популярные операции — платежи, переводы, заказ справок, блокировка карты и смена ПИН-кода.