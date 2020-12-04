4 декабря: в Белгородской области за минувшие сутки выявлено 179 пациентов, зараженных коронавирусом. Фото: "КП" Архив

Как сообщает федеральный штаб 4 декабря, в Белгородской области за минувшие сутки выявлено 179 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. С начала пандемии число заболевших в области составило 16 901 житель. По России за минувшие сутки выявлено 27 403 новых пациентов с коронавирусом, за сутки от заражения опасным вирусом умерло 569 россиян.

В Центральном Черноземье у соседей по числу заболеваний лидирует Воронежская область – 360 человек за минувшие сутки заболели коронавирусом (всего – 35 828). В Орловской области зарегистрирован 151 случай заболевания за сутки (всего – 16 668), в Курской области – 171 (15 953), в Тамбовской области – 130 (13 718), в Липецкой области – 145 (11 795).