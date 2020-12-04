Сотрудник транспортной полиции напомнила белгородским школьникам об опасностях железной дороги

Фото пресс-службы Белгородского ЛО транспортном полиции.

В преддверии новогодних каникул инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на транспорте капитан полиции Екатерина Немыкина вместе с членом Общественного Совета Тамарой Шманенко встретились с учащимися средней образовательной школы №16 Белгорода.

Во время беседы гости напомнили ребятам, что железная дорога - один из распространенных, но опасных видов транспорта. Скорость движения поездов 60-120км/ч. Поэтому железная дорога является зоной повышенной опасности. Невнимательность, спешка, нежелание пользоваться пешеходными настилами могут привести к беде.

Основные причины травмирования несовершеннолетних - это появление на железнодорожном полотне перед приближающимся поездом, а также хождение по путям в неустановленных местах.

Во время беседы сотрудник транспортной полиции привела ребятам наглядные примеры и ответила на вопросы.