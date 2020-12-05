Стационары Белгородской области до конца года получат препараты для лечения коронавируса на 167 миллионов рублей. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Во время оперативного брифинга заместитель губернатора по здравоохранению Наталия Зубарева рассказала, что поставки препаратов для лечения коронавирусных больных, которые находятся на стационарном лечении, идут без сбоев. До конца года область планирует получить препараты для лечения коронавируса на 167 миллионов рублей. Сейчас депздрав области проводит контракты на 220 млн рублей на январь 2021 года. Полученные препараты будут направлены для стационарного лечения тяжелых пациентов, находящихся в реанимации.

Наталия Зубарева подчеркнула, что на сегодняшний момент очень важно подготовиться к новогодним праздникам, когда все «замрет» - и бизнес, и фармбизнес». В частности, она отметила:

- До этого периода нужно сделать определенный запас СИЗов и медикаментов, кислорода и других расходных материалов, чтобы зайти уже спокойно в «спящий» период двухнедельных новогодних каникул.