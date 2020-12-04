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Соцвыплаты и зарплаты белгородцам пообещали выплатить досрочно

В департаменте финансов считают, что средств в бюджете достаточно, чтобы жители области получили соцвыплаты и зарплаты в канун Нового года
Ирина ТАРАСОВА
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Соцвыплаты и зарплаты белгородцам пообещали выплатить в канун Нового года.

Соцвыплаты и зарплаты белгородцам пообещали выплатить в канун Нового года.

Фото: "КП" Архив

Во время публичных слушаний, где обсуждался проект областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, начальник Белгородского департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик рассказал, что бюджете достаточно средств для того, чтобы накануне Нового года выплатить белгородцам соцвыплаты и зарплаты.

При этом Владимир Боровик подчеркнул, что несмотря на падение доходов в областной бюджет, все соцвыплаты по 10 наименованиям и зарплаты за декабрь и первую половину января досрочно выплатят в конце года. Для этого задействуют средства федерального бюджета, которые поступили в Белгородскую область в сумме 4,7 миллиардов рублей.