Белгородцам после контакта с заболевшим коронавирусом придут СМС о самоизоляции. Фото: "КП" Архив

Функция СМС-оповещений стала доступной для жителей Белгорода и Белгородскойго района. С ее помощью белгородцам сообщат о необходимости перейти в режим самоизоляции на 2 недели после контакта с заболевшим коронавирусом. Власти области считают, что так будет исключена бумажная работа и обещают, что скоро такие СМС смогут получать жители всех муниципалитетов региона.

Отметим, что результаты ПЦР-теста жители области могут узнать с помощью электронной карты на портале госуслуг. Тем, кто там не зарегистирован, сотрудники медучреждений позволят лично по телефону. Напомним, что ПЦР-тестирование в области проводят в 9 лабораториях.