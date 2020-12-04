На дорогах Белгородской области судебные приставы арестовали 77 единиц автотранспорта

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В Белгородской области продолжается операция «Должник». За три дня прямо на дорогах области судебные приставы наложили арест на 77 единицу автотранспортных средств в рамках различных категорий исполнительных производств. Общая сумма задолженности составила более 16 миллионов 407 тысяч рублей. Всего было проверено 1867 автовладельцев на предмет наличия задолженности по исполнительным производствам. Если должники в установленное время не оплатят задолженность, то после процедуры оценки арестованное имущество будет принудительно реализовано, а денежные средства перечислены в счет погашения задолженности.

Так, должник из Новооскольского городского округа, чтобы не лишиться своего авто «ВАЗ 21074» оплатил через POS-терминал 54 тысячи рублей в счет погашения долгов по 25 штрафам ГИБДД. Старооскольские судебные приставы наложили арест и оставили на ответственное хранение экскаватор «Komatsu». Его владелец имеет долги по налогам на общую сумму более 600 тысяч рублей. Также был наложен арест на автомобиль старооскольского должника «Volkswagen Passat», который накопил по 12 штрафов ГИБДД.

Напоминаем, что у автовладельцев арестованного транспорта имеется возможность оплачивать свои долги прямо на дорогах области через переносной POS-терминала. На данный момент взыскано, в том числе с использованием терминала 1 миллион 838 тысяч рублей, из них 768 тысяч рублей составили административные штрафы.

Отметим, что судебные приставы также устанавливают автовладельцам на телефоны мобильное приложение «ФССП», которое позволяет узнавать о наличии долгов и оплачивать их электронно, не посещая судебного пристава. За 3 дня проведения мероприятия мобильное приложение было установлено 310 автовладельцам.