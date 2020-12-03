В Белгороде полицейские выявили магазин с контрафактными очками и чехлами на телефоны

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили в Белгороде магазин, реализующий контрафактную продукцию. На прилавках обнаружили поддельные очки и чехлы на телефоны. Всего правоохранители изъяли 87 единиц товара. Ущерб, причиненный правообладателям, оценивают в сумму около 250 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении хозяйки торговой точки возбуждено уголовное дело. Ей инкриминируется незаконное использование средств индивидуализации товаров. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы