В Белгородской области экс-руководители предприятий сферы железнодорожного транспорта ответят за хищение . Фото: "КП" Архив

Сотрудники Управления ФСБ России по Белгородской области совместно с Белгородским ЛО МВД России на транспорте выявили и пресекли противоправную деятельность трех должностных лиц руководящего звена предприятий сферы железнодорожного транспорта, причастных к хищению имущества ОАО «РЖД» на сумму более 3,5 миллионов рублей.

Так, в январе 2017 года начальник вагонного ремонтного депо «Белгород» АО «ВРК-3», и.о. заместителя генерального директора АО «ВРК-3» (г. Москва) и начальник сектора механизации Юго-Восточной дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (г. Воронеж) вступили в преступный сговор, фиктивно списав 83 колесные пары. В результате был причинен ущерб в размере более 3,5 миллионов рублей.

В отношении указанных лиц Курским следственным отделом Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России и собраны доказательства, изобличающая причастность фигурантов уголовного дела.

Белгородский областной суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России Они приговорены к различным срокам лишения свободы: начальник вагонного ремонтного депо «Белгород» АО «ВРК-3» к 2 годам 7 месяцам, и.о. заместителя генерального директора АО «ВРК-3» (г. Москва) к 2 годам 6 месяцам. Начальнику сектора механизации Юго-Восточной дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (г. Воронеж) назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.