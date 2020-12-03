Мошенник под предлогом компенсации за услуги экстрасенса похитил у белгородки больше миллиона рублей. Фото: "КП" Архив

В белгородский районный отдел полиции обратилась 65-летняя жительница села Таврово. Пенсионерка рассказала, что из-за болезни внучки несколько лет назад вынуждена была прибегнуть к помощи экстрасенса. Спустя время - в декабре 2019 года, ей позвонил с незнакомого номера мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил белгородке, что она несколько лет подряд переводила деньги мошенникам и теперь ей полагается компенсация. Однако для получения выплаты пенсионерке надо перевести определенную сумму. Женщина несколько раз перечисляла деньги по указанию лже-сотрудника банка. Злоумышленник объяснял, что она должна заплатить комиссионный сбор и оплатить страховку, после чего ей все вернется с лихвой. В итоге жительница региона взяла кредит и микрозаймы и перевела на счет афериста более 1 150 000 рублей.

Оперативникам удалось вычислить злоумышленника. Им оказался 53-летний житель Челябинска. Сейчас он находится в СИЗО в другом регионе, куда попал за совершение аналогичного преступления. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.