3 декабря: в Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: "КП" Архив

Как сообщает федеральный штаб, в Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 177 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В целом с начала пандемии коронавируса в регионе число заболевших составило 16 722 человека. В России за минувшие сутки новый антирекорд – 28 145 заражений коронавирусной инфекцией, число смертельный случаев за сутки – 554 человек.

У соседей по Центральному Черноземью наибольшее число заражений в Воронежской области – 353 случая за сутки (всего – 35 468). В Орловской области 153 новых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 (всего – 16 517), в Курской области – 169 (15 782), в Тамбовской области – 129 (13 588), в Липецкой области – 140 (11 650).