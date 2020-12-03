Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Спортсменка из Шебекино Белгородской области завоевала «Мастера спорта» во время соревнований

В Кубке России по стрельбе из пневматического оружия соревновались 130 спортсменов
Ирина ТАРАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Спортсменка из Шебекино получила «Мастера спорта» во время соревнований. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

Спортсменка из Шебекино получила «Мастера спорта» во время соревнований. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

Екатерина Серопян выступала в упражнении «Стрельба из пневматического оружия с 10 метров, 60 выстрелов стоя». Конкуренцию ей составляли 130 спортсменов из различных субъектов Российской Федерации. Шебекинская спортсменка показала результат 613 очков и получила звание «Мастер спорта РФ».

Спортсменка воспитывает трех прекрасных дочерей, но ей удается строить и спортивную карьеру. Работая тренером в спортивной школе, она является отличным примером не только для семьи, но и для спортсменов, которых тренирует.

Кстати, одна из дочерей пошла по стопам своей мамы. Анна Серопян тоже занимается пулевой стрельбой. Спортсменка подтвердила разряд кандидата в мастера спорта, успешно выступив на всероссийском уровне.