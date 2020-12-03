Белгородцы могут подключиться к сетям, не выходя из дома

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Белгородские энергетики информируют жителей области о том, что вступление в силу нового технического регламента по технологическому присоединению (1 июля 2020 года) упростило процесс подключения электроустановок потребителей к сетям. Для подачи заявки теперь не нужно предоставлять документы на бумажных носителях и посещать офис электросетевой компании, а открытие лицевого счета в сбытовой компании происходит автоматически, после осуществления технологического присоединения объекта.

Для подключения к электросетям частных домовладений и земельных участков необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/. После активации заполнить форму заявки, выбрав нужный тип подключения, основные характеристики объекта (категория надежности, максимальная мощность) и прикрепив копии документов (паспорт собственника, свидетельство на собственность или выписку из ЕГРН).

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