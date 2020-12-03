И снова здравствуйте! Житель Белгородской области перевел мошенникам больше миллиона рублей

Житель Губкина перевел мошенникам больше миллиона рублей

38-летний житель Губкина обратился в полицию с заявлением, что у него обманом похитили деньги. Потерпевшего убедили, что нужно в течение 15 минут отправить заявку на оформление кредита, чтобы первый кредит, который якобы оформляют на его имя, не был одобрен. В итоге губкинец оформил заявку на 1 375 000 рублей и перечислил деньги через банкомат на абонентские номера злоумышленников.

А началось все с классики: злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности банка, сообщили губкинцу о попытках оформления кредита от его имени. Позже поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. При этом потерпевший слышал о таких способах обмана, однако поддался на уловки.

Следственным отделением ОМВД России по городу Губкину по данному факту возбуждено уголовное дело. За такие «розыгрыши» грозит до десяти лет лишения свободы.