В Белгородской области – еще три смерти от заражения коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Чисто жертв опасного вируса в регионе увеличивается изо дня в день и на 2 декабря COVID-19 унес жизни 111 белгородцев.

Умершие за прошедшие сутки, сообщают в департаменте здравоохранения Белгородской области — житель Белгорода 1956 года рождения, житель Ракитянского района 1961 года рождения, а также жительница Шебекинского городского округа 1954 года рождения. Все они проходили лечение в Белгородской городской больнице №2.

По состоянию на 2 декабря в регионе коронавирусом заболели 16 545 белгородцев, 165 – за предыдущие сутки. На госпитализации находится 984 человека, 118 из них – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число новых заражений пришлось на Белгород (43 случая, всего – 4 235 заболевших), Старооскольский городской округ (35 случаев, всего – 2 349 заболевших) и Волоконовский район ( 19 случаев, всего – 399 заболевших).