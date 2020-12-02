Видеодиспетчерский центр связи для людей с нарушением слуха открылся в Шебекино Белгородской области

Фото с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Шебекино – пятый город в Белгородской области, где открыли видео диспетчерский центр связи для людей с нарушением слуха. Осенью такие центры открылись в Новом Осколе, Старом Осколе, Губкине, есть такой центр и в Белгороде.

Как рассказал председатель белгородского отделения Всероссийского общества глухих Юрий Шашнин, глухой человек не может позвонить в регистратуру, чтобы записаться к врачу, получить психологическую поддержку, не может позвонить на горячие линии по коронавирусу. Он не слышит – эти службы связи недоступны. Целый ряд проблем, связанных с получение медицинских услуг людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по слуху выявила пандемия коронавируса. Юрий Шашнин отметил:

- С открытием центров на помощь приходит сурдопереводчик. Он будет из центра помогать решить многие жизненные ситуации, которые не требуют личного присутствия. Он поможет записаться к врачу, позвонить в управляющую компанию, сделать запись в МФЦ. Решить многие другие проблемы. Глухой человек сможет позвонить в центр и языком жестов объяснить свою проблему, а уже диспетчер переадресует ее в нужную инстанцию специалисту.

В Белгородской области зарегистрировано более пяти тысяч инвалидов по слуху. И отныне благодаря финансированию из Фонда президентских грантов в Центры смогли закупить полный комплект современной техники, программное обеспечение. А в будущем, 2021 году, переводчики получат современные планшеты, чтобы быть постоянно на связи.