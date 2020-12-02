Белгородских представителей молочной отрасли приглашают на онлайн-конференцию

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Белгородских производителей молока и молочной продукции приглашают принять участие в отраслевой онлай-конференции. Мероприятие состоится 10 декабря 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на площадке ИТ-платформы производительность.рф.

В рамках конференции «Производство молока и молочных изделий» обсудят решения характерных проблем производственных процессов предприятий молочной отрасли, разработанных специалистами федерального центра компетенций. В результате будут выработаны дополнительные рекомендации и аккумулированы лучшие практики данной отрасли.

Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено. Чтобы принять участие в конференции, нужно пройти регистрацию на сайте производительность.рф в разделе «Мероприятия».