В Белгороде ссора рабочих по поводу технологии поклейки обоев закончилась поножовщиной

В Белгороде ремонт в квартире закончился поножовщиной. Фото: "КП" Архив

1 декабря в отдел полиции №2 обратился 33-летний мужчина, проживающий на улице Преображенская в Белгороде. Он сообщил, что обнажил в своей квартире окровавленное тело мужчины. Выехав на место, следственно-оперативная группа установила обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, двое рабочих делали в квартире белгородца ремонт. Смертельный конфликт произошел между напарниками 30 ноября из-за технологии поклейки обоев. В пылу ссоры подвыпивший 51-летний мужчина схватил нож и несколько раз ударил им 44-летнего оппонента. От полученных травм раненый скончался на месте происшествия. Правоохранителям удалось раскрыть преступление по горячим следам.

- Злоумышленник уехал в поселок Разумное к знакомому, где его и задержали оперативники, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По данным регионального Следкома в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье убийство. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве, следствие намерено ходатайствовать о его аресте, - добавили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.