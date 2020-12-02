Завтра в Белгородской области ожидается снег. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В четверг, 3 декабря, на территории Белгородского региона ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой снег, днем в отдельных районах умеренный. Ветер юго-восточный от 4 до 7 м/c. Температура воздуха ночью 0 -7º мороза, днём от 2 до 6º мороза.

В самом Белгороде ночью будет чуть теплее: 0 - 4º мороза, днем от 0 до 3º мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности в быту. При использовании печного отопления проверять исправность печи и дымохода, не оставлять топящуюся печь без присмотра.

Водителям следует быть внимательными при управлении транспортными средствами во время снегопада.