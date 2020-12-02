Белгородские пограничники задержали двух граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Россию. Фото: "КП" Архив

На прошлой неделе пограничники задержали двух граждан Украины, которые незаконно пересекли государственную границу вне установленных пунктов пропуска из Украины в РФ с частной целью. Причем в первом случае, гражданину 1974 года рождения уже было отказано во въезде в Россию в связи с отсутствием оснований на право пересечения государственной границы в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р. Украинец привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ и в установленном порядке отправлен обратно на Украину.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления, по второму гражданину Украины, 1969 года рождения, после проведения проверочных мероприятий также будет принято процессуальное решение.