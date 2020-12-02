В Белгородской области 31 декабря объявили выходным днем. Фото: "КП" Архив

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков объявил 31 декабря выходным днем. В решении, которое подписал врио губернатора, сказано о переносе выходного дня с субботы, 26 декабря, на среду 31 декабря. Область стала первым регионом в России, где самостоятельно принято такое решение.

Согласно распоряжению, выходной день объявлен для работников органов исполнительной власти, государственных учреждений и предприятий. Что касается детских садов, то 31 декабря в детских учреждениях будут работать дежурные группы.