В Валуйках портал «Народная экспертиза» собирает жалобы горожан

В Валуйках портал «Народная экспертиза» собирает идеи и предложения горожан. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В Валуйском городском округе на портал «Народная экспертиза» только за прошедший месяц поступило 79 обращений граждан. Большинство вопросов касались таких тем, как плохая уборка улиц и тротуаров, некачественная уборка мест общего пользования домов, неудовлетворительное содержание клумб и газонов, качество дорог.

Например, валуец пожаловался на кучу сухих веток на участке между тротуаром и многоквартирным домом по улице Курячего, 14. Информация об этом была передана коммунальщикам, которые оперативно убрали мусор.

«Старый деревянный столб, на котором уже нет проводов на территории напротив МКД по ул. Курячего, 20, на перекрестке с улицей Пархоменко необходимо демонтировать», - такое сообщение пришло на портал «Народная экспертиза». Опора была демонтирована в короткие сроки.