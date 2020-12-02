В Белгородской области выберут Лучших студентов года. Фото: Архив "КП"

В этом году за победу в конкурсе «Лучший студент года» борются 133 студента в 14 номинациях. Отбор в 15-ю номинацию проходил в очной форме на международном молодежном семинаре «Новое Поколение». По итогам конкурса 15 победителей I степени будут получать стипендию в размере 20 тысяч рублей, а призеры II степени – по 15 тысяч рублей.

Стипендия выплачивается в течение учебного года, с сентября по май и является дополнением к государственной академической стипендии. В конкурсе принимают участие отличники учебы, победители международных конкурсов, олимпиад, разработчики патентов и инноваций. Познакомиться с участниками конкурса можно на официальном сайте студентагода.рф. Проголосовать могут только жители Белгородской области с 1 по 15 декабря, выбрав в приложении достойного студента.