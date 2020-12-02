В Губкине открылся филиал Центральной детской библиотеки. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В Губкине открылся филиал Центральной детской библиотеки. Ремонт, начатый в марте, провли на средства муниципального и областного бюджетов. Библиотека изменилась до неузнаваемости. Теперь она разделена на несколько зон. Зона для малышей предназначена для чтения, отдыха, здесь можно найти игры на любой вкус, сделан теплый пол, постелены яркие, мягкие ковры и расставлены удобные пуфы.

В библиотеке есть также зона для проведения конференций, оснащенная всем необходимым, для читателей выделено 4 компьютерных места. И еще одна зона подростковая: здесь дети могут устроиться с любимой книгой в мягком кресле или же расположиться на удобном диване.

Не забыли и про родителей для них приобретена всевозможная литература о воспитании и развитии детей.