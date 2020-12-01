В Белгородской области в декабре обещают открыть центры вакцинации от коронавирусной инфекции. Фото: "КП" Архив

Как рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева, в декабре в Белгородской области откроются центры вакцинации от коронавирусной инфекции. 1200 доз вакцины для медработников поступят в область уже в ближайшие дни. Вакцина для жителей области должна поступить в декабре.

Вакцинацию будут проводить в два этапа. Для вакцинации жителей области в регионе будет оборудована основная площадка-склад, туда вакцина будет поступать централизованно. И уже из склада ее будут распределять в межрайонные центры.

Замгубернатора подчеркнула, что для организации центров вакцинации в медорганизации выделили более 3 миллионов рублей бюджетных средств. На эти деньги должны быть закуплены термоконтейнеры, холодильники и другое необходимое оборудование.