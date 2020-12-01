Белгородские судебные приставы помогли взыскать ущерб за ДТП

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Белгородские судебные приставы взыскали с агропромышленной компании в пользу жительницы Нового Оскола материальный ущерб в размере 293 тысяч рублей, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия.

ДПТ произошло по вине работника агропромышленной компании, управлявшего автомобилем. В результате автомобиль второго участника дорожно-транспортного происшествия получил повреждения.

Пострадавшая сторона обратилась в суд с исковыми требованиями о взыскании с виновника ДТП материального ущерба и судебных расходов. Рассмотрев дело, суд вынес решение взыскать с виновного сумму расходов в размере 293 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в Ровеньское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Судебные приставы направили руководству компании постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредили, что неисполнение требования исполнительного документа в добровольный срок влечет взыскание исполнительского сбора и применения мер принудительного исполнения.

При этом в целях обеспечительных мер по возмещению материального ущерба сотрудники Службы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении 673 транспортных средств, принадлежащих агропромышленной компании.

Задолженность была незамедлительно оплачена, тем самым руководство компании избежало неприятных последствий и дополнительных финансовых затрат.