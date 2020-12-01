В Центральном Черноземье при поддержке Сбербанка состоится III Агропродовольственный Форум в онлайн-формате

За время своего существования площадка мероприятия стала одной из главных дискуссионных трибун в Черноземье. В рамках форума проходит обсуждение развития отрасли с ключевыми экспертами, представителями власти и крупнейшими компаниями в сфере сельского хозяйства и смежных отраслей. Генеральным партнером онлайн-мероприятия выступит ПАО Сбербанк, который подготовил обширную деловую программу.

Ведущие эксперты в режиме онлайн обсудят вопросы развития регионального агропромышленного комплекса по следующим ключевым направлениям:

Межрегиональная конференция «Органическая продукция: опыт и перспективы»;

Блок «Финансирование и государственная поддержка»;

Блок «Цифровые технологии в АПК»;

Блок «Экология сельского хозяйства и агропромышленных предприятий»;

Блок «Наука и кадры»;

Блок «Полный цикл логистики в АПК»;

Блок «Юридические инструменты решения проблем предприятий в сфере АПК».

Тема развития агропромышленного комплекса на сегодняшний день особенно актуальна, поскольку власти региона нацелены на реализацию нацпроектов в этой сфере. Финансирование сельского хозяйства и возможности модернизации отрасли обсудят на III Агропродовольственном Форуме.ПАО Сбербанк выступит с деловой программой в блоке «Цифровые технологии в АПК». Управляющий директор – отраслевой лидер АПК ПАО Сбербанк Татьяна Крейтор расскажет о развитии экосистемы по отраслевому принципу. Кроме того, здесь выступят представители дочерних компаний Сбера- СберКлауд, КОРУС Консалтинг СНГ, Segmento, CognitivePilot.

В рамках работы блока исполнительный директор Дивизиона «Развитие внешнеэкономического партнёрства» ПАО Сбербанк Никита Баранов расскажет о цифровом сервисе по государственной поддержке транспортировки продукции для АПК. С онлайн-инструментами продвижения отечественных товаров на зарубежных рынках участников познакомит руководитель направления Дивизиона «Развитие внешнеэкономического партнерства» ПАО Сбербанк Александра Колоколова.

Об опыте внедрения платформы «Портал DA» для поиска залоговых и непрофильных сельскохозяйственных и иных активов, как для их продажи, так и для поиска инвесторов, расскажет менеджер по реализации проблемных активов Управления по работе с проблемными активами юридических лиц Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Алексей Подсвиров. Также Алексей выступит с докладом о сервисе «Time2Pay», который можно рассматривать как поддержку агропромышленного бизнеса в ведении непрофильной деятельности по взысканию долгов.

Для участия в секции «Цифровые технологии в АПК» пройдите по ссылке https://b78084.vr.mirapolis.ru/mira/s/nWhmBB.

С актуальной деловой программой можно ознакомиться на сайте https://veta.ru/agro-4

Для участия в форуме пройдите регистрациюhttps://veta.ru/agro-4

После этого на указанную вами электронную почту придет ссылка на мероприятие.

Все участники форума, прошедшие регистрацию, получат дипломы от организатора.

Дата проведения мероприятия: 3 декабря 2020 года

Время старта секций уточняйте на сайте мероприятия.

По вопросам участия обращайтесь:

agroprod@veta.ru

Юлия Иванова +7 (920)-229-41-95

РоландиМамардашвили+7 (900)-962-79-82, +7 (473) 2 100-501