Заместители врио губернатора Белгородской области брошены на борьбу с коронавирусом. Фото: "КП" Архив

По поручению врио главы Белгородской области Вячеслава Гладкова вице-губернаторы теперь лично проверяют состояние противодействия коронавирусу в муниципалитетах.

В прошедшие выходные в рейды по районам отправились заместители губернатора. Вице-губернатор по финансам Владимир Боровик проинспектировал Волоконовский район. Здесь существенно увеличилось количество заболевших в последние три недели.

По словам вице-губернатора, в районе с соблюдением антиковидных мер порядок, но в районе никто не контролирует лиц, контактных с ковидным больным. Получается, что такие переносчики инфекции несколько дней ее распространяют.

Выход Владимир Боровик видит в том, чтобы больницы ритмично передавали списки зараженных ковидом в муниципалитеты, а чиновники будут выявлять контактных лиц.