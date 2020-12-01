Директор алексеевского детского сада Белгородской области подозревается в мошенничестве

В Алексеевке директора детского сада подозревают в мошенничестве. Фото: "КП" Архив

Уголовное дело в отношении 45-летнего директора детского сада возбуждено Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления СКРФ по Белгородской области. Подозреваемая уличена в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения: лжеустройстве на работу кочегара и начислении ему зарплаты.

В конце сентября 2019 года подозреваемая издала фиктивный приказ о приеме на работу в качестве оператора газовой котельной своей подчиненной. Директор составила с «работником» трудовой договор. Используя служебное положение, с октября 2019 по январь 2020 года ежемесячно вносила в табель учета рабочего времени недостоверные сведения о выполнении обязанностей кочегара.

А управлением образования администрации Алексеевского городского округа ежемесячно начислялась заработная плата, которая в итоге попадала к директору. Деньгами она распоряжалась по своему усмотрению. Бюджету муниципального образования причинен ущерб.