Первый день зимы в Белгородской области обещает быть снежным

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

По данным белгородских синоптиков, завтра, 1 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снег, местами на дорогах возможен гололед, налипание мокрого снега. Днем прогнозируют небольшие осадки преимущественно в виде снега. На дорогах – местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Белгороде ночью 0-2 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует автомобилистам перед выездом убедиться в исправности своего автомобиля. На дороге следует снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Также необходимо проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.