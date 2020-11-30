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В Белгородской области Новый год пока не отменили, но сильно урезали

Отмечать новогодние праздники маленькие белгородцы будут внутри одной группы или класса
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области Новый год пока не отменили.

В Белгородской области Новый год пока не отменили.

Фото: "КП" Архив

Заместитель губернатора Наталия Зубарева на очередном брифинге несколько прояснила, как будут отмечать новогодние праздники в школах и дошкольных учреждениях. Так, по ее словам, детям рекомендуют проводить новогодние елки внутри одного класса или группы, а фот как будут встречать праздник Нового года в масштабах области или района – пока не решено.

Наталия Зубарева отметила, что точное решение о проведении новогодних праздников примут во второй половине декабря. И оно будет зависеть от эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора.