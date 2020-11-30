Житель Старого Оскола лишился «Mitsubishi Lancer», наездив 185 штрафов ГИБДД

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Житель Старого Оскола Белгородской области лишился транспортного средства за неуплату 185 штрафов ГИБДД. Разъезжая по Белгородской области, мужчина нарушил правила дорожного движения, превысил допустимый уровень скорости, что было зафиксировано видеофиксатором. Всего из центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Белгородской области в Старооскольское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступило 185 исполнительных документов.

В добровольный срок должник не оплатил штрафы, все требования выплатить задолженность игнорировал, к судебному приставу на прием не являлся, по месту регистрации не проживал. Были применены меры принудительного характера и вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 224 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав направил запросы в учетно-регистрирующие органы и кредитные организации для выяснения имущественного положения должника. Поступил ответ, что за должником зарегистрировано транспортное средство - «Mitsubishi Lancer», 2014 года выпуска, местонахождение которого было неизвестно.

Но судебные приставы нашли автомобиль должника и наложили на него арест, установив режим хранения без права пользования. Но даже тогда мужчина проигнорировал все предупреждения сотрудников Службы и продолжал ездить на своей машине.

В связи с тем, что задолженность в установленный срок не была оплачена, судебный пристав привлек специалиста для оценки арестованного имущества и передал автомобиль на принудительную реализацию в счет погашения административных штрафов, а также исполнительского сбора.

За нарушение правил хранения арестованного имущества должника привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».