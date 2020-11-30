В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, задолжавшего крупную сумму по алиментам. Фото: "КП" Архив

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 32-летнего белгородца, который разыскивался Федеральной службой судебных приставов за неуплату алиментов. Гражданин устроил скандал и вступил в перепалку с охранником одного из сетевых магазинов по улице Щорса. Прибыв по сигналу «Тревога» на охраняемый объект, росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка. То, что мужчина находится в розыске, сотрудники вневедомственной охраны выявили во время проверки документов.

По информации управления Федеральной службы судебных приставов, задержанный является должником по исполнительному производству о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Общая сумма долга составила более 902 тысяч рублей. Должник официально не работает, добровольно денежные средства в счет погашения долга по алиментам не перечислял, скрывался от должностных лиц службы судебных приставов. В июне 2020 года его объявили в розыск.