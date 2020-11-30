Белгородская художница Татьяна Ещенко приглашает окунуться в мир сказки. Фото: "КП" Архив

С 4 декабря в выставочном зале «Родина» начинает работу персональная юбилейная выставка художника Татьяны Ещенко «Приглашение в сказку». На экспозиции будут представлены живописные и графические полотна в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, эскизы к спектаклям, иллюстрации к произведениям: Александра Пушника, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Павла Бажова, Ганса Христиана Андерсена. На выставке также можно будет увидеть предметы декоративно-прикладного искусства: декорации и костюмы к спектаклям, авторские куклы

Татьяна Ещенко родилась 12 декабря 1965 года в Белгороде. Обучалась в детской художественной школе. Закончила Железногорское художественное училище, а также Белгородский институт искусств и культуры.

Несколько лет работала в газетах «Риск» и «Смена», детской газете «Переменка». С 1987 года Татьяна Григорьевна является художником-декоратором, иллюстратором, скульптором Белгородского государственного театра кукол. За время работы в театре принимала участие в выпуске более 100 спектаклей. Выступала как художник-постановщик спектаклей для детей: «Федорина елка», «Волшебная мельница», «Новогодние проделки Карлсона», «Три снежинки» и многих других.

Татьяна Ещенко – участник выставок, творческих встреч, мастер-классов во многих учреждениях культуры города: библиотеке Лиханова, Пушкинской библиотеке-музее. Принимала участие в театральных выставках в выставочном зале «Родина» и выставочном зале БГТУ имени Шухова.