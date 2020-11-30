Белгородские пограничники недалеко от границы задержали двух граждан без документов

Белгородские пограничники задержали двух граждан без документов. Фото пресс-службы Пограничного управления.

Белгородские пограничники в районе населенного пункта Горьковский Белгородской области выявили двух граждан без документов, удостоверяющих личность. Со слов задержанных, один из них является гражданином Украины, а второй – лицом без гражданства. Как объяснили задержанные, они пересекли государственную границу вне установленных пунктов пропуска из Украины в Россию с целью трудоустройства.

По каждому задержанному после проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-службы Пограничного управления.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону (4722) 508-515.