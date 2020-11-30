В Белгородской области горят хозяйственные постройки из-за неосторожного обращения с огнем

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

За прошедшую неделю подразделения Федеральной противопожарной службы Белгородской области 15 раз выезжали на тушение пожаров: горели сараи, автомобили, летние кухни, мусор и другие объекты. Основные причина пожаров – неосторожное обращение с огнем.

Так, утром 27 ноября поступило сообщение о пожаре в летней кухнев селе Воробьево Алексеевского городского округа. К месту происшествия незамедлительно был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 58. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 42 квадратных метра. Предполагаемая причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару 28 ноября в Белгороде по улице Щорса. Горел мусор в мусоропроводе 10-этажного жилого дома. Пожар был оперативно ликвидирован дежурным караулом пожарно-спасательной части № 2. В этот же день в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в сарае в Алексеевке. По предварительным данным, к пожару мог привести недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Еще один вызов поступил их поселка Чернянка. В результате пожара огонь повредил потолочное перекрытие, пластиковое окно и мебель в хозяйственной постройке. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.

29 ноября горел цех в селе Терехово Старооскольского городского округа. Предполагаемая причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. К месту происшествия выезжалидежурные караулы пожарно-спасательных частей № 6, № 48 и дежурныйкараул муниципальной пожарно-спасательной части № 59. Также в этот день поступило сообщение о пожаре в поселке Майский Белгородского района – здесь произошло загорание в мастерской. Предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Для ликвидации пожара привлекалисьдежурные караулы пожарно-спасательных частей № 2, № 29 и дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части.