В Белгородской области скончались 37-летний мужчина и 32-летняя женщина, зараженные коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки скончались еще два пациента с диагнозом COVID-19 Скончавшиеся — житель Белгорода 1983 года рождения и жительница Вейделевского района 1988 года рождения. Оба пациента проходили лечение на базе главного ковидного госпиталя – городской больницы №2. Число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии в регионе достигло 105 человек.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлено 165 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 038 случаев заболевания коронавирусом. На госпитализации находится 908 человек, 108 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Наибольшее число заражения за минувшие сутки зарегистрировано в Старооскольком городском округе – 46 случаев (всего – 2 217), Белгороде – 37 случаев (4 134) и Волоконовском районе – 15 случаев (всего – 371).