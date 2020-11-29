В Белгородской области сократят расходы на содержание управленческого аппарата. Фото: "КП" Архив

При обсуждении бюджета области на 2021 год, которое прошло в правительстве Белгородской области под председательством врио губернатора Вячеслава Гладкова, было принято решение сократить расходы на управленческий аппарат. Сэкономленные средства частично позволят пополнить бюджет области.

Напомним, что при обсуждении бюджета также было принято не повышать проезд в общественном транспорте (предлагалось повысить на 50%), повысить зарплату педагогам и выделить средства на строительство Центра адаптивного спорта, для граждан с ограниченными возможностями здоровья.