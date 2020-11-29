В селе Пушкарное Белгородчины оборудовали дорогу через овраг. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

Путь, соединяющий улицу Зареченскую с основными социальными объектами села Пушкарное Белгородского района, стал более безопасным и комфортабельным. Там оборудовали дорогу.

Тропинка, пересекающая овраг и протоптанная пешеходами в течение нескольких лет, раньше не была оборудована. Осенью и зимой передвигаться по ней было практически невозможно. Овраг длиной почти 80 метров, очень крутой, с большими перепадами высот, делил улицу практически пополам. Граждане обратились с просьбой о помощи в районную администрацию.

По итогу были сварены и смонтированы поручни, подсыпана щебнем и утрамбована пешеходная дорожка, расчищена площадка. В дальнейших планах – капитальное обустройство дороги через опасный овра